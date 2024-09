Giovani Youth Start-Up Competition | sfida per imprenditori under 25

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sono aperte fino al 20 settembre 2024 le candidature per l’edizione 2024 della-Up(YSC), concorso promosso dalla Commissione Europea nel contesto della European SME Week. La competizione si rivolge aitra i 18 e i 25 anni che stanno sviluppando idee innovative per affrontare le sfide globali più imminenti, come la sostenibilità e l’inclusione sociale, promuovendo i valori europei. Per partecipare, è necessario presentare un breve video (massimo 3 minuti) che descriva la propria idea di-up, perché l’idea è rilevante nel contesto odierno, la panoramica del piano d’impresa. Il vincitore sarà selezionato da una giuria sulla base della creatività, dell’originalità e della capacità di comunicazione dell’idea.