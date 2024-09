Festival di Venezia – Vermiglio i fotogrammi sembrano vuoti e le immagini senza naturalezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ci risiamo. Quando vediamo un film italiano qui aldi, l’impressione ricorrente è che lenon sgorghino mai con, ma che nascano da pesanti artifici compositivi che vogliono risultare ben fatti e/o belli. Il caso di, diretto da Maura Delpero, è esemplare. C’è il tentativo produttivo dispendioso e ardito di creare un set (l’alta montagna innevata, interni freddi e ruvidi), gli interessanti sottotesti tematici (le proprie radici in bilico, il fatuo dominio patriarcale), l’impegnativa resa degli attori con il dialetto di qualche valle del Trentino. Poi arriva il momento di inquadrare, di far agire gli attori in scena, farli muovere, pulsare dentro lo spazio ripreso.