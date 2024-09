Festival di Venezia pagelle quinta serata | Parodi sabbiosa Salemi al top e Gere immenso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ildiè l’evento dove la moda diventa spettacolo, e il red carpet è il palcoscenico su cui le celebrità mettono in scena la loro personalissima interpretazione dello stile. Questa edizione ci ha regalato unaricca di contrasti, dove eleganza, audacia e qualche scivolone hanno catturato l’attenzione dei presenti. E ovviamente anche la nostra. George e Amal Clooney, cosa votiamo a fare – Voto 10 Fonte: Getty ImagesGeorge Clooney e Amal Alamuddine incantano, l’aria è carica di attesa, e quando George Clooney e Amal Alamuddin appaiono sul tappeto rosso, è come se il tempo si fermasse per un attimo. La coppia, una delle più amate e glamour del pianeta, non tradisce le aspettative, apparendo più che meravigliosa, quasi come una visione.