Elezioni Usa ecco come sono schierate le pop star

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il pop (Beyoncé, Katy Perry, Ariana Grande) appoggia la democratica Kamala Harris. Il country dell’America profonda si schiera con Donald Trump. Viaggio tra le note della campagna elettorale di oggi e quelle del passato, da Ronald Reagan a Barack Obama. Il più esplicito appoggio a Donald Trump è arrivato lo scorso 24 luglio dall’icona del country Brian Kelley con un brano apparso contemporaneamente su tutte le piattaforme streaming e social. Basta il titolo: Make America Great Again. Un inno, antitetico perrità e contenuti a Freedom, la canzone di Beyoncé che accompagna tutte le uscite elettorali di Kamala Harris e Tim Walz. Conta la musica nella campagna presidenziale americana e tutti gli attori in gioco neben consapevoli. Per questo lesi schierano, mettono a disposizione le loro canzoni e il loro tempo per partecipare agli eventi elettorali.