Crotone mostra fotografica il tempo delle colonie estive

(Di lunedì 2 settembre 2024) È stato e ancora è ilper i ragazzisi. Un evento che si è arrestato soltanto durante il periodo bellico. Oggi la colonia estiva ha altra dimensione e si concilia con le esigenze dei bambini pensando al terzo millennio. Per ricordare il passatoè stata inaugurata questa mattina (2-9-2024) nell’atrio della Casa Comunale, la“Il” promossa dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale Armando Lucifero. Venticinque riproduzioni fotografiche che cristallizzano in immagini le estati del secolo scorso vissute da migliaia di bambini. Lettini, costumi, grembiulini e fiocchi di bimbi allineati in file ordinate, durante le preghiere serali o in occasionevisite dei genitori e degli ispettori.