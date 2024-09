Cattivissimo Me 4 vince anche l’ultimo Box Office ITALIA di agosto

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 2 settembre 2024)Me 4 ha vintoBoxdel mese di, ed ha superato la quota dei 10 milioni complessivi. In un weekend non esattamente performante, causa la mancanza di nuove release di grande impatto ed il caldo ancora forte, l’incasso complessivo del botteghino fineha fatto segnare di 4,72 milioni (quasi la metà degli incassi dello scorso anno), conMe 4 che ha contribuito per oltre la metà della quota. Secondo i dati di Cineguru, infatti, il nuovo film d’animazione targato Illumination Entertainment ha incassato nel weekend altri 2,39 milioni di euro, ed ora viaggia oltre i 10 milioni (10,56 milioni per la precisione).