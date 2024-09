Calciomercato aperto durante la Serie A | la questione arriva all’UEFA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Diversi allenatori si sono lamentati delle tempistiche della sessione diestiva, ancora aperta a cavallo delle prime 3 giornate diA. Del resto, non è l’ideale ritrovarsi con un calciatore separato in casa perchè la trattativa tarda a chiudersi, con calciatori che chiedono di restare fuori per evitare infortuni o peggio, con chi gioca la sera prima e la mattina seguente cambia maglia (come successo ad Amrabat). Situazioni che rischiano di destabilizzare l’equilibrio di una squadra. E i 3 punti valgono sempre 3 punti anche a inizio stagione. Sullapotrebbe intervenire l’UEFA. “Gare campionato a mercato? Il calcio è un fenomeno globale, non si può pensare di affrontare questo tema nell’ambito di soluzioni che devono trovare singole federazioni.