Addio al mercato tutelato arrivano le prime bollette della luce | cosa cambia

(Di lunedì 2 settembre 2024) A partire da settembre, 3,8 milioni di famiglie italiane riceveranno lerelative al nuovo Servizio a Tutele Graduali (Stg). Questo servizio riguarda coloro che, dal 1° luglio 2024, sono usciti automaticamente dal regime di maggior tutela senza scegliere un nuovo fornitore di energia elettrica nellibero. Il Stg offre un prezzo libero a condizioni equiparate di tutela, noto come “Placet”. Questo è un regime temporaneo che durerà fino ad aprile 2027, quando tutti i clienti dovranno passare definitivamente allibero.Leggi anche: Elettricità , gli italiani pagano il doppio e crolla la competitività . Costi più alti d’Europa, ecco perché Per quanto riguarda il pagamento delle, non ci sono differenze rispetto a prima. Se si aveva l’addebito diretto sul conto bancario, non è necessario modificarlo.