The Rugby Championship | l’Australia torna a vincere Battuta l’Argentina in extremis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Si è conclusa la terza giornata dellae nella nottata di oggi sono scese in campo Argentina e Australia. Per i sudamericani la volontà di confermarsi dopo aver battuto all’esordio gli All Blacks, per i Wallabies l’obbligo di ritrovare un successo ancora atteso. E in avviso spinge, che però non sfonda e così all’11 èa passare in vantaggio dalla piazzola, con Santiago Carreras che mette il 3-0 per i padroni di casa. Insistono i Pumas e al 16’ da una maul è il numero 8 Juan Martin Gonzalez a staccarsi e schiacciare per la prima meta del match e punteggio sul 10-0. I Wallabies rivedono i fantasmi del recente passato, ma al 28’ una bella azione portata avanti da Tom Wright libera Jake Gordon che può schiacciare senza problemi tra i pali e match riaperto sul 10-7.