Tajani prepara la svolta sulla Manovra | Giù le tasse per il ceto medio e riduzione dell' Irpef

(Di domenica 1 settembre 2024) Giù lesui redditi, su le pensioni minime, fondi per le donne e gli studenti. Dopo il vertice di maggioranza con la premier Giorgia Meloni e gli alleati, Antonio, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, spiega in un'intervista al Messaggero la sua ricetta per una «improntata alla crescita». «Per Forza Italia la priorità è la conferma del taglio del cuneo fiscale - sottolinea-. Poi ladal 35 al 33 per cento per i redditi fino a 60mila euro. Daremo attenzione alle donne, proporremo di allargare la decontribuzione alle partite Iva. Come anche di rifinanziare il fondo per la prima casa per i giovani fino ai 36 anni e il fondo per le garanzie agli studenti universitari». «Il nostro partito farà proposte serie, con le relative coperture.