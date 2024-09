Premier League | ufficiale | Chiesa parte per il Liverpool per 13 ‘kili’

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 1 settembre 2024) 2024-08-28 15:00:51 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Si è parlato per tutta l’estate della situazione di Federico. Il calciatore transalpino voleva lasciare la Juventus e anche la squadra torinese cercava una via d’uscita per l’attaccante, ma le settimane passavano e la telenovela non era ancora finita. Si parlava addirittura del Barcellona come possibile destinazione, ma finalmente sbarcherà in Inghilterra per giocare nel. L’accento italiano torna in prima linea. Ad ufficializzarlo è stata la stessa squadra inglese, che lo ha già annunciato sui propri social. L’accordo è chiuso 13 milioni di euro più variabili efirma per quattro stagioni. Con i bianconeri aveva ancora un anno di contratto, quindi si tratta di un accordo vantaggioso per tutte le parti.era una delle più grandi promesse del calcio europeo.