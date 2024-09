Per le matriarche Dem la speranza torna con Kamala | si era persa durante la presidenza Biden…Harris?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) L’agosto che ci lasciamo alle spalle è stato quello della consacrazione diHarris la quale, nel corso della convention democratica di Chicago, ha ottenuto la scontata nomination per le elezioni Presidenziali del prossimo 5 novembre. La miglior candidata possibile per il ruolo di Comandante in Capo: parola di chi, fino a un mese fa, ci spiegava che il miglior candidato possibile per il ruolo di Comandante in Capo era l’inamovibile (ma non troppo) Joe Biden. La sintesi della quattro giorni è semplice:è la superdonna che il mondo stava aspettando e quell’altro – Donald Trump – è brutto, sporco e cattivo, ma soprattutto è ricco. E dei ricchi bisogna sempre diffidare, ha spiegato Michelle Obama: patrimonio stimato 70 milioni di dollari, citando gli insegnamenti materni.