Paolo Sarcone trovato morto a oltre cento metri dal suo scooter | travolto dopo la caduta dalla moto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Cremona – Si chiamaval’uomosulla strada la notte passata, poco prima dell’una, in via Castelleone, all’altezza dello svincolo per il Golf club. Al lavoro la Polstrada di Cremona che non ha ancora risolto il mistero. Il cadavere dell’uomo è statoin mezzo alla strada, sulla carreggiata opposta a quello che avrebbe dovuto essere il suo senso di marcia, ma a circada dove è stato rinvenuto il suo, finito in una scarpata.sarebbe stato investito da un’auto, sopraggiuntal’incidente e che non ha visto l’uomo a terra. Con ogni probabilitàera già, anche se toccherà all’esame autoptico determinare come e quando è avvenuto il decesso.