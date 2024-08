Omicidio Sharon il dolore del compagno Sergio Ruocco | Non so se riuscirò più a vivere nella nostra casa il killer resti in cella a vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Terno d’Isola (Bergamo) –il giorno dopo il fermo dell’uomo che ha confessato l’assassinio di. Al cimitero di Bottanuco sulla tomba della compagna. A Terno d’Isola, a deporre una composizione di rose candide in via Castegnate, nel punto in cui la fidanzata si è imbattuta nel suo assassino. In via Roma, in piazza Sette Martiri riceve gli abbracci, le strette di mano di persone che non lo conoscono ma che tengono a manifestargli vicinanza, solidarietà, affetto. “Faccio un salto dal don”, annuncia e si dirige alla parrocchia di San Vittore Martire per incontrare don Angelo Giudici. A mezzogiorno preciso parcheggia la Scirocco bianca che i cronisti hanno imparato a conoscere davanti al condominio di Seriate dove la madre e i fratelli Mirko e Stefano l’attendono per il pranzo.