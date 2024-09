MOVIOLA – Genoa-Verona mano di Thorsby | Tengstedt trasforma il rigore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Gli ospiti non si accontentano di aver sbloccato il risultato con Jackson Tchatchoua e continuano ad attaccare. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, Dawidowicz mette in mezzo ma il suo cross trova il braccio largo di. Ayroldi non ha dubbi e indica il dischetto. Check del var e nessuna revisione al monitor: decisione confermata enon sbaglia: è 2-0 per l’Hellas.diilSportFace.