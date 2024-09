Fuorisede a caccia di una stanza Prezzi in rialzo ancora del 4% Garibaldi il quartiere più caro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di iscrizioni, riparte laai posti letto per i. E, nonostante le proteste in tenda di un anno fa e i tentativi di porre un freno aialle stelle, inelle città universitarie – Milano in primis – continuano a galoppare. Gli ultimi dati sono dell’osservatorio di Immobiliare.it. Che registra un +7% per le singole a livello nazionale. Una crescita dovuta soprattutto al forte incremento della domanda, in aumento del 27% sul 2023, da parte degli studenti- ma anche di qualche lavoratore - alla ricerca di un alloggio per l’anno accademico alle porte. Milano conferma il suo primato di città universitaria più cara d’Italia: una singola costa 637 euro in media al mese, con un balzo del 4% rispetto a un anno fa. Ialti cominciano a scoraggiare qualcuno: la domanda in città cala dell’1% in 12 mesi.