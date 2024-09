Fabrizio Longo direttore Audi Italia muore in incidente montagna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), il 62enne, è morto ieri in un tragicodisull'Adamello al confine tra le province di Brescia e di Trento. Grande appassionato die alpinista esperto e attentoha perso la vita nel primo pomeriggio dopo essere precipitato per circa 200 metri mentre si trovava in prossimità di cima Payer nel gruppo dell'Adamello, a circa 3.000 metri di quota.stava percorrendo in solitaria la via ferrata che porta fino alla vetta. I soccorsi sono stati subito attivati dalla chiamata al 112 da parte di una persona che si trovava in zona e ha visto l'alpinista precipitare. Gli operatori del soccorso alpino di Pinzolo, dopo aver sorvolato la zona con l'elicottero della Protezione civile, hanno individuato l'uomo circa 200 metri sotto la cima.