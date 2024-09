Concorso per 1 000 autisti del Ministero della Giustizia | requisiti e bando

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 1 settembre 2024) C’è tempo fino a fine mese per candidarsi alpubblico indetto dalper assumere a tempo indeterminato 1.000 conducenti di automezzi, inquadrati come personale non dirigenziale del dicastero nell’area Assistenti (ex area funzionale seconda). Di questi: 300 posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate in ferma breve o prefissata, congedati senza demerito, in servizio permanente o ufficiali di complemento in ferma biennale e prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 150 posti sono riservati agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. I vincitori delsaranno assunti con un contratto full time a tempo indeterminato.