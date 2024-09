Cina | forum giornalisti a Chongqing discute copertura notizie Belt and Road

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024), 01 set – (Xinhua) – Quasi 100 rappresentanti di organizzazioniche e testate mediatiche provenienti da 50 Paesi e regioni si sono riuniti ieri a, nel sud-ovest della, per il 2024andJournalists. He Ping, presidente della All-China Journalists’ Association, co-organizzatrice del, ha affermato durante un discorso programmatico che i media d’informazione dovrebbero allinearsi con le tendenze di pace, sviluppo, cooperazione e benefici reciproci. Ha invocato sforzi congiunti per costruire nuovi quadri narrativi e modalita’ di espressione che “trascendano l’ideologia, i sistemi sociali e i livelli di sviluppo”.