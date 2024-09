Atalanta forza 10 | un mercato con tanti innesti anche senza riuscire a tenere tutti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 1 settembre 2024) L’intenzione con cui l’aveva approcciato la costruzione della rosa per la stagione 2024/25 è stata quella ripetuta tante volte: manla stessa base, con i dovuti aggiustamenti rispetto a quanto poi offre ile soprattutto le offerte che arrivano.se mai come quest’anno la Dea sembrava davvero pronta a resisterea quelle cosiddette irrinunciabili, concetto difficilmente definibile in modo univocamente chiaro. Per capirci: 55-60 milioni per un giocatore che esprime il desiderio di andare via sono irrinunciabili? Per alcuni sì, per altri evidentemente meno. “Quest’estate ci siamo trovati di fronte a situazioni che non ci aspettavamo” ha ribadito Luca Percassi a Dazn prima della sfida con l’Inter, “volevamo, purtroppo non è stato possibile per le note vicende e questo ci rammarica molto”.