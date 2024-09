Amadeus annuncia l’arrivo sul Nove Ilenia Pastorelli co-conduttrice di Music Party

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 1 settembre 2024) Persi apre una nuova era. Scaduto ieri il contratto con la Rai, oggi, il conduttore entra a tutti gli effetti nella rosa di artisti di Warner Bros. Discovery. Dopo l’annuncio della rete di qualche mese fa, ora tocca al diretto interessato esporsi direttamente sui suoi social e su quelli del canale: Buongiorno, buona domenica. Ciao a tutti da. Oggi domenica 1° settembre è per me un giorno molto importante, è l’inizio della mia nuova avventura professionale all’interno di Discovery e quindi del canale. Sul telecomando basta premere, trovate me e tutta la bellissima programmazione della rete. Ha esordito così il conduttore per poi dare ulteriori dettagli sui suoi imminenti impegni. Si comincia con Chissà chi è: dal 22 settembre alle 20:30 Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti.