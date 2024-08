Verso Catania-Benevento | gli etnei chiamano a raccolta i tifosi rifinitura a porte aperte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un anticipo dell’atmosfera che ilvivrà lunedì sera al “Massimino” ci sarà probabilmente domani pomeriggio quando è in programma la seduta didei ragazzi di mister Toscano. Il club etneo, per consentire un crescente feeling tra squadra e supr, ha infatti comunicato che sarà possibile assistere all’ultimo allenamento prima dell’importante sfida contro i giallorossi di mister Auteri. Questa la nota del club siciliano: “IlFootball Club rende noto che in occasione dell’allenamento diin programma domenica 1º settembre con inizio alle ore 17.30, al “Massimino”, sarà consentito l’accesso alla tribuna B (ingresso libero fino al raggiungimento della capienza omologata del settore,dalle ore 17.00)”.