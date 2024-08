Sulle pensioni il governo Meloni è più virtuoso dei suoi predecessori

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2024) Ieri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha illustrato in Consiglio dei ministri le nuove procedure fiscali europee, che includono il Piano strutturale di Bilancio, che l’Italia dovrà presentare a Bruxelles entro il 20 settembre. Con il documento, ildovrà definire una traiettoria di spesa netta coerente con le nuove regole e i parametri stabiliti dalla Commissione per ridurre il deficit e stabilizzare il debito. Vuol dire che gli spazi per le misure fiscali si ridurranno. In questo contesto, nelle ultime settimane, le forze di maggioranza hanno parlato molto di. Un capitolo su cui, a dispetto della retorica, il, a sorpresa, è stato molto responsabile. Più di tutti gli ultimi governi.