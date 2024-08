Studentessa americana violentata | al vaglio testimoni e immagini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Ravenna, 31 agosto 2024 – Gli inquirenti stanno scandagliando ledelle telecamere sia del locale che quelle disseminate sul percorso per arrivare e per andarsene. E stanno ascoltando diversi dei giovani presenti alla serata. Alanche le parole della ravennate che aveva ospitato la ragazza a casa sua fino al repentino ritorno in patria. Ogni nuovo particolare è utile: l’obiettivo è capire al più presto chi possa avere violentato la19ennegiunta a Ravenna nell’ambito di uno scambio culturale e ripartita in tutta fretta dopo l’accaduto. La rapidità della scelta compiuta dalla giovane probabilmente su consiglio dei familiari, ha praticamente annullato, per ora, qualsiasi tipo di collaborazione con gli inquirenti.