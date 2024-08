Scuola Saffi riapertura come regalo di Natale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Il consigliere Luigi Berlati dichiara il falso. Non è vero che sapevamo da marzo che ci sarebbero stati dei ritardi nei lavori alladi Santarcangelo e che abbiamo taciuto per motivi elettorali". A togliere ogni dubbio sul caso, interviene oggi il sindaco Filippo Sacchetti. "Il ritardo non è un problema solo di Santarcangelo ma diffuso su tutto il territorio – continua il primo cittadino –, perché con i fondi del Pnrr e per tutti l’urgenza di chiudere presto i cantieri, c’è tanta domanda di materiale e di lavoro per le imprese quindi si possono accumulare ritardi. Berlati strumentalizza la questione. Il Comune si è trovato di fronte a una oggettiva difficoltà non dipesa da noi. Abbiamo fatto di tutto per trovare una soluzione e ora l’abbiamo trovata".