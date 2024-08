Riassunto | Alnylam presenta al Congresso della Società Europea di Cardiologia i risultati positivi dettagliati dello studio di fase 3 HELIOS-B su Vutrisiran? in pazienti affetti da amiloidosi ATTR con cardiomiopatia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 31 agosto 2024) – Nella popolazione complessiva, ha ottenuto una riduzione del 28% del composito primario di mortalità per tutte le cause e di eventi cardiovascolari ricorrenti, e riduzioni del 31% e del 36%mortalità per tutte le cause, rispettivamente nel periodo in doppio cieco di 33-36 mesi e fino al mese 42. – Nella popolazione in monoterapia, ha ridotto l’endpoint primario composito del 33% e la mortalità per tutte le cause fino al mese 42 del 35%. – Forti tendenze forti di efficacia additiva in aggiunta a Tafamidis tramite gli endpoint primari e secondari. – Ha dimostrato benefici statisticamente significativi su più misure di progressionemalattia. – Profilo di sicurezza e tollerabilità incoraggiante, coerente con il profilo stabilito. – Idell’-B sono stati contemporaneamente pubblicati sul New England Journal of Medicine.