Restituisce portafogli pieno di soldi | viene invitato al ristorante ma l’epilogo è clamoroso

(Di sabato 31 agosto 2024) Un ragazzo di soli 15 anni trova undie decide di restituirlo ai legittimi proprietari. Madella vicenda èUncon oltre mille euro e sei carte di credito. È questo quanto trovato nei giorni scorsi in strada da un ragazzo di soli 15 anni durante una passeggiata per Riva del Garda. Davanti a un bottino del genere chiunque magari avrebbe avuto dei dubbi sul cosa fare. Lui no. Ha deciso di restituirlo al legittimo proprietario.di(Pixbay) – cityrumors.itCon l’aiuto dei genitori e dei turisti è arrivato a contattare la proprietaria del. Era una imprenditrice molto conosciuta in zona e quindi è stato facile risalire alla persona che ha perso l’oggetto.