NOAH KAHAN fuori il 30 agosto l’album dal vivo LIVE FROM FENWAY PARK

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 31 agosto 2024) Uscito il 30dal” diche include la versionedell’inedito “PAIN IS COLD WATER” e il duetto con Gracie Abrams su “EVERYWHERE, EVERYTHING”.dal” diè disponibile dal 30, cantautore multiplatino e nominato ai GRAMMY, pubblica il 30il suo nuovo album dal, “”, per celebrare la fine del suo “We’ll All Be Here Forever Tour”, completamente sold out e acclamato dalla critica. Cosa rappresenta” di? Registrato il mese scorso in occasione dei suoi concerti da tutto esaurito aldi Boston, ilalbum è una celebrazione dell’enorme successo dinegli ultimi due anni. Come pure l’ultima puntata del capitolo “Stick Season”.