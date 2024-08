Napoli-Parma oggi in tv Serie A 2024 2025 | orario canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) La terza giornata dellapropone, match in programma alle ore 20:45 al “Maradona”. Gli uomini di Antonio Conte vogliono dare continuità alla vittoria con il Bologna, ma devono fare attenzione a un’altra compagine emiliana. I gialloblu allenati da Fabio Pecchia infatti sono partiti alla grande, con il pareggio contro la Fiorentina e soprattutto con la grande vittoria sul Milan nella seconda giornata. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la partita inin tv,sarà trasmessa inesclusiva da Dazn, che detiene i diritti di tutte le partite della. La sfida del Maradona sarà quindi visibile sull’app della piattaforma per le smart tv, oltre che tramite i dispositivi portatili degli abbonati a Dazn.