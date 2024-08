McTominay lo United pubblica il video d’addio e dai tifosi solo elogi e rimpianti | Che acquisto per il Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) L’addio dello: un provetto Zanetti che irimpiangono disperati. In altre parole, ilnon hapreso un giocatore forte a centrocampo. Ricordiamo che ha salvato più di una volta la panchina di Ten Hag. De Laurentiis ha portato a casa un atleta e un uomo perbene, come piace dire a Conte. Lo testimonia l’addio del Manchester. Sul canale ufficiale YouTube è statoto undella durata di quasi cinque minuti in cui si ammirano le sue giocate. E, tra un gol e un assist, i suoi ex compagni lo salutano quasi commossi. È cresciuto con la maglia dellocucita addosso dall’età di cinque anni, insieme a Rashford. Tutti lo amano, lo ammirano e gli augurano “all the best” a. Ma il massimo lo danno inei commenti, struggenti e pieni d’amore per lo scozzese che a Manchester è diventato prima uomo e poi calciatore.