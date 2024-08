L' assurda polemica su Gianluca Rocchi col braccialetto dell' Inter | la foto virale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Il designatore arbitrale,, per qualche ora è stato al centro di alcune polemiche (del tutto insensate) per unafinita sul web che lo ritrae a San Siro con ilal polso. In realtà non si tratta affatto di unma del pass che viene dato dalla società nelle partite casalinghe agli ospiti vip. Il tutto per concedere a chi indossa quel pass l'ingresso in tribuna vip. Ma questa spiegazione non è servita per placare le polemiche social. E così a spiegare come stanno le cose c'ha pensato Luca Marelli, ex arbitro e talent di Dazn che ha scritto sui suoi social la sua posizione: "Tutti gli osservatori ascoltano le conversazioni in campo e con la sala VAR per valutare la comunicazione degli arbitri.