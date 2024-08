La ricetta della panzanella

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 31 agosto 2024) Ingredienti (per 4 persone): 300 g di pane toscano raffermo 4 pomodori maturi 1 cetriolo 1 cipolla rossa basilico fresco olio d’oliva q.b. aceto di vino bianco q.b. sale e pepe q.b. Preparazione: Ammolla il pane in acqua e aceto, poi strizzalo. Taglia i pomodori, il cetriolo e la cipolla a fettine. Mescola il tutto in una ciotola, aggiungendo olio d’oliva, sale, pepe e basilico. Vino abbinato: Vernaccia di San Gimignano Perché: la Vernaccia, con le sue note fresche e agrumate, bilancia l’acidità dei pomodori e l’intensità dell’aceto.