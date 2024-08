La festa in centro Musei gratis giochi per tutti e i Matia Bazar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Dall’autodromo a piazza Trento Trieste, all’Arengario e dintorni, laprosegue anche in città con il FuoriGp. Tanti gli spettacoli e gli eventi di sport, musica e intrattenimento organizzati nel villaggio parallelo allestito inper adulti e bambini, con il clou previsto questa sera dalle 22 con il concerto dei. Ma per promuovere la città il FuoriGp propone anche un programma ampliato con 16 visite guidate gratuite, grazie a cui i visitatori in queste ore hanno l’opportunità di esplorare i tesori storici e culturali della città, con tour in italiano, inglese, francese e tedesco. Tre i suggestivi itinerari: la tradizionale passeggiata nelstorico, la visita giocata inper famiglie con bambini, e la passeggiata che dalla Cappella espiatoria proseguirà in Villa Reale e ai Giardini Reali.