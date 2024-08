Il governo dei record disoccupazione mai così bassa | è una notizia vera non una fake news

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) I dati Istat sul Lavoro sono un’altro gol messo a segno dalle politiche delMeloni. Dopo le bufale sull’assegno unico, con iloccupazione registrato a Luglio siamo nel campo delle notizie vere. Per la prima volta in Italia il numero delle persone che lavorano supera i 24 milioni. E il tasso di occupazione segna ildel 62,3% (+1% nell’ultimo anno). Il tutto mentre lascende al 6,5%, il livello più basso dal marzo 2008. Ventiquattro milioni e 9mila persone al lavoro signifivano quasi mezzo milione di occupati in più negli ultimi 12 mesi (490mila, per la precisione): dovuti quasi interamente all’aumento di 437 mila lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, arrivati a 16 milioni. Mentre quelli a termine sono calati di 196mila, scendendo a 2,7 milioni.