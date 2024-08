I genitori peggio di lui Achille Costacurta nuovo choc | è successo dopo la drastica decisione di Martina Colombari e Billy

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024)è tornato sui social con dei nuovi video pubblicati sul suo account TikTok. Un mese fa, il figlio die Alessandro, è finito al centro di una polemicala pubblicazione di alcune foto sul suo profilo Instagram in cui insultava la madre e mostrava quella che sembrava della droga accompagnata dalla scritta: “Quando sei con, puoi spostarne quanta ne vuoi”, facendo riferimento proprio alla polvere rosa immortalata nello scatto In un’altra foto si vedeva una mazzette di soldi con un tag al profilo della madre e la scritta: “Vai, come si traffica”, e ancora un commento in un post dell’ex Miss Italia: “Hai 50 anni, caz**. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”.