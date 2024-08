Giornata internazionale della solidarietà il 31 agosto | la storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Il mese di, a livello di celebrazioni globali, si chiude ogni anno il 31 con la, un’occasione preziosa per ricordare il valore di un sentimento puro, cristallino, del quale forse si parla poco ma che è alla base dei rapporti pacifici tra i popoli. Per la Treccani, larappresenta un fondamentale supporto per gli altri, il condividere le loro idee, i loro obiettivi e le loro responsabilità; è inoltre un segno intangibile di unità d'intenti, di collaborazione tra compagni, tra colleghi. Con laesprimiamo a qualcuno il nostro sostegno incondizionato, dichiariamo il nostro appoggio ad un collega, anche quando teoricamente saremmo in competizione.