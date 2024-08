Fiorentina-Monza i tifosi fissano l’appuntamento | In motorino al Viola Park per accompagnare la squadra allo stadio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Firenze, 31 agosto 2024 – Tutti inper ‘scortare’ laprima della sfida contro il. E’che ilclub Unonoveduesei, in un comunicato stampa pubblicato sulle proprie pagine ufficiali social, ha dato alla tifoseriain vista della sfida di domani, 1 settembre, contro ilal Franchi. "Diamo appuntamento alla tifoseria dellaalalle ore 16, accompagneremo lainper dimostrare che "comunque vada devi sapere che, noi non ti lasceremo mai da sola" non è solo uno slogan e che saremo sempre al fianco di chiunque scenda in campo dando tutto quando indossa i nostri colori". La gara è in programma alle 18,30.