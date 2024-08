Crisi idrica a Sezze | il sindaco Lucidi punta il dito contro la siccità

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Lache sta colpendosi aggrava, e ilLidanoattribuisce la responsabilità principale alla persistente. In una recente dichiarazione,ha spiegato che il livello del lago Mole Muti è sceso drasticamente, compromettendo l’efficienza delle pompe di rilancio, che in alcuni punti non riescono a prelevare abbastanza acqua per soddisfare il fabbisogno idrico delle aree di Monte Trevi e Villa Petrara. Problemi alle Pompe e Tentativi di Soluzione Nella notte, è stato tentato un intervento di emergenza che prevedeva l’interruzione temporanea del flusso idrico per permettere al serbatoio di riempirsi. Tuttavia, ilha sottolineato che saranno necessarie azioni più incisive per affrontare efficacemente la situazione, pur ammettendo che non è certo che queste misure risolveranno il problema.