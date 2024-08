Buda in campo con Forza Italia | I miei 6 punti per la Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) L’ex sindaco di Cesenatico Robertosarà il candidato dialle elezioni regionali. L’ufficializzazione è arrivata ieri mattina, sulla terrazza del Bagno Belvedere 78 gestito da Fabio Bandieri, (consigliere comunale di minoranza del borgo rivierasco) , col mare come sfondo e la parlamentare azzurra Rosaria Tassinari e il vice coordinatore provinciale Giuseppe Petetta a fianco., che ha guidato la città sostenuto da una coalizione di centro destra prima della doppia vittoria dell’attuale primo cittadino Matteo Gozzoli di centro sinistra, si è presentato con una lista di seiprioritari. Ai quali era d’obbligo aggiungere una postilla, che con la spiaggia e gli ombrelloni sotto gli occhi, non poteva passare in secondo piano. "Il tema delle concessioni balneari è strategico.