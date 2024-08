Beautiful streaming replica puntata del 31 agosto 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 31 agosto 2024) Doppio appuntamento oggi – sabato 31– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui. Brooke declina l’invito di Hollis a uscire a cena insieme e gli spiega che, pur provando una forte attrazione per lui, non ha intenzione di continuare a frequentarlo. Steffy e Liam ricordano i tempi passati del loro amore che si è ormai trasformato in un grande affetto grazie anche al ruolo di genitori di Kelly che portano avanti armoniosamente.