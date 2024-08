Anticipazioni Beautiful dall' 1 al 7 settembre | il ritorno di R J

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 31 agosto 2024) Novità in arrivo secondo le'1 al 72024. R.J., infatti, tornerà a Los Angeles e il suo arrivo destabilizzerà molti equilibri. Intanto, Finn farà a Steffy un regalo speciale. Il medico, in particolare, farà installare delle campane vere nella torretta della loro casa per rievocare quelle che suonavano quando si sono ritrovati. Hope, invece, andrà a “Il Giardino” da Deacon e lo ringrazierà per aver contribuito a far arrestare Sheila. L'uomo, però, minimizzerà il suo ruolo e dimostrerà di avere pietà per la Carter. Poco dopo, alla Forrester, Carter, Taylor e Katie commenteranno proprio l'arresto della dark lady, ma in quel momento arriverà Bill, il quale sarà pronto ad accompagnare la Hayes da Sheila in carcere per affrontarla.