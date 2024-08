The Deliverance – La redenzione la recensione | tra horror sociale e inquietanti esorcismi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il film: The– La2, 2024. Diretto da: Lee Daniels. Genere:. Cast: Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor e Mo’Nique. Durata: 8 episodi/50 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: In anteprima stampa ed in lingua originale su Netflix. Trama: Una famiglia si trasferisce in una nuova casa, ma qualcosa di sinistro si nasconde nelle sue fondamenta, mettendo in pericolo tanto la madre Ebony che i suoi bambini. A chi è consigliata? Agli amanti del genere fantasy più puro, a chi ha apprezzato le saghe di Peter Jackson e le opere di Tolkien. Su Netflix fa il suo debutto The– La, unche cerca di rifarsi ai classici del genere (in particolare quelli sulle possessioni demoniache) declinando il tutto su temi di interesse, “a la Jordan Peele” per intenderci.