Strategica la ristrutturazione Cinema Centrale di Udine

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Abbiamo potuto verificare come stanno procedendo i lavori da poco iniziati all’interno deldi. E’ un progetto che la Regione ritiene strategico nell’ambito della rinascita culturale della città. Per questo abbiamo deciso, l’anno scorso, di finanziarlo e oggi abbiamo potuto vedere l’avanzamento dei lavori e, sulla carta, come saranno le saletografiche e il resto degli interni completamente ristrutturati e rimessi a disposizione della comunità”.Lo ha detto oggi pomeriggio il vicegovernatore della Regione con delega alla Cultura, Mario Anzil, compiendo un sopralluogo – l’assessore è stato accompagnato dai responsabili del Cec di, Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, che hanno anche illustrato i progetti all’esponente dell’Esecutivo regionale – nei locali delle antiche saletografiche di via Poscolle.