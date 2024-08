Stanno per scadere gli incentivi sulla casa come sfruttare tutti i bonus ancora presenti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024), iche possono essereutilizzati. Le occasioni da non perdere per la propria abitazione. Ormai ci avviamo alla conclusione dell’estate e sono riprese le discussioniprossima Legge di Bilancio. L’esecutivo è alla prese con delle scelte importanti e al momento il destino di diverse prestazioni e agevolazioni èincerto. La necessità di contenere le spese nel bilancio statale e gli impegni presi a livello europeo sono paletti stringenti da rispettare., glida– cityrumors.itDa questo discorso non sono esclusi i principalifiscali destinati ai lavori di ristrutturazione e miglioramento in ambito edilizio. Per questirestano quindi alcuni mesi prima della scadenza di fine anno. Si possono dunqueper ottenere delle importanti detrazioni in termini fiscali sui lavori effettuati.