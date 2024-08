Sindromi coronariche una cardiologa italiana firma linee guida europee

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un impegno a tempo pieno, che è durato due anni, per coordinare una task force di 28 “esperti” tra Cardiologi, Cardiochirurghi, Pazienti e Infermieri di 13 Paesi, e che ha portato alla nuova edizione delle(le precedenti erano del 2018/19) della Società Europea di Cardiologia (European Society of Cardiology – ESC) sulleCroniche (CCS). E al timone di questa squadra d’eccellenza c’è stata la Professoressa Felicita Andreotti, Ricercatrice in Malattie dell’Apparato cardiovascolare all’Università Cattolica, che ha condiviso l’impegno con il Professore Christiaan Vrints, Antwerp University (Belgio) e che presenterà alla platea cardiologica mondiale del congresso annuale dell’ESC venerdì 30 agosto le nuove. “Sono molto onorata – afferma ladel Gemelli -.