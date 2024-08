Roma | salta l' arrivo di Danso Djalò il sostituto Scambio Abraham-Saelemaekers | sì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024)30 agosto 2024 - "Quando si chiude una porta, si apre un portone", recita così un antico proverbio sulle sliding doors del destino umano, un adagio tranquillamente utilizzabile anche quando si parla di calciomercato. Per lainfatti si è chiusa bruscamente la pista che portava a Kevin, ma non sono state né le volontà dei giallorossi, né quelle del Lens a mettere un freno a questo. Il giocatore austriaco infatti non avrebbe superato, nella giornata di ieri, le visite mediche propedeutiche poi alla firma del contratto e alla chiusura positiva della trattativa. Una voce, poi confermata dallo stesso Lens tramite un comunicato stampa ufficiale a dare notizia dell'affare ormaito con i capitolini. Ecco il comunicato del club giallorosso transalpino. "Kevinrimane un giocatore del Lens.