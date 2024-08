Pisa-Reggiana orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 AGOSTO – Iltorna in casa, per la terza partita nelle prime quattro partite nell’attuale Serie BKT, l’ultima prima della sosta, contro ladi Viali. Ma a che ora avrà inizio la partita? Quali sono lee, soprattutto,sarà possibile seguirla in tv e streaming? In seguito, tutte le in- Per la terza partita in sette giorni, Inzaghi potrebbe attuare diversi cambi rispetto all’undici titolare delle ultime due partite. Non abbandonando però il 3-4-2-1.(3-4-2-1): Semper; Calabresi, Canestrelli, G.Bonfanti; Touré, Marin, Hojholt, Beruatto; Moreo, Tramoni; N.Bonfanti. Allenatore: Inzaghi(4-3-3): Motta; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Cavallini; Portanova, Cigarini, Reinhart; Vergara, Gondo, Maggio. ARBITRO – Il direttore di gara sarà l’esordiente Simone Galipo’ della sezione di Firenze.