Peste suina servono indennizzi alle aziende

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il commissario straordinario per laafricana Giovanni Filippini ha incontrato i vertici di Coldiretti e il presidente Ettore Prandini, con oltre 500vatori provenienti dzone interessate dall’epidemia che sta mettendo a rischio un intero settore. Prandini, quali sono le misure più urgenti che avete chiesto? "È cruciale garantire subito glidanneggiate. Non possiamo limitare i risarcimenti solo aglivamenti che hanno subito abbattimenti. È essenziale includere anche chi, a causa del fermo aziendale, non può ripopolare. Inoltre, è fondamentale monitorare i prezzi dei suini per evitare speculazioni e sospendere mutui e contributi per lecolpite". Come valuta l’emergenza? "La situazione è allarmante. I focolai indicano che l’emergenza sta minacciando l’intero comparto suinicolo italiano.