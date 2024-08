Orso nel Bresciano nuovi avvistamenti | ecco dove e come comportarsi in caso di incontro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Brescia, 30 agosto 2024 – Nuovo avvistamento di unnel. Le recenti segnalazioni – a oggi sono 32 quelle pervenute alla Polizia Provinciale della Provincia di Brescia, anche se non tutte accertate – stanno interessando tutta la zona montana del territorio, dall’Alto Garda alla Valle Camonica. La specie che interessa il territorio è Ursus arctos. L’ultimo avvistamento accertato risale alla scorsa notte a Cimbergo, in Valle Camonica, mentre nei giorni scorsi un esemplare è stato immortalato da una fototrappola in località Ranina a Berzo Inferiore. E anche mentre visitava alcuni apiari in località Messane a Valvestino. Il Comando della Polizia Provinciale ricorda le norme di comportamento da attuare indicon una breve distanza. - Stare calmi e non allarmare l’gridando o facendo movimenti bruschi.