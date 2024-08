Monovolume si schianta contro un SUV | morta una donna due bambini finiscono in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’ennesimo incidentele che ha ulteriormente insanguinato le strade italiane si è verificato a Santa Caterina, in provincia di Lecce, dove una72enne originaria di Copertino che stava trascorrendo nella località salentina dei giorni di vacanza ha perso la vita dopo un devastante incidente con un’altra auto, dove viaggiava una famiglia svizzera. Devastante incidente:72enne non ce la fa Ladeceduta è Maddalena Verdesca, che ieri pomeriggio era alla guida di una Volkswagen Up quando allo svincolo dalla statale 101 lungo la strada provinciale che porta verso Galatone e Nardò avrebbe perso illlo, scontrandosi con un SUV DS7, dove viaggiava un uomo, la compagna e i figli. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori dell’1-1-8, i vigili del fuoco di Gallipoli e un mezzo Lifeguard di passaggio.